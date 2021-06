Fiocco rosa per il principe Harry e Meghan Markle: è nata Lilibet Diana

ROMA – È nata la figlia del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. Si tratta della seconda arrivata per i duchi di Sussex: Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor è la sorellina di Archie. Come riportano diversi media americani, la notizia è stata data dal portavoce della coppia: “È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, annunciano al mondo danno il benvenuto alla loro figlia. Pesa 7 libbre e 11 once (oltre 3 chili, ndr). La madre e la bambina sono in buona salute e si stanno sistemando a casa”. Lilibet ‘Lili’ Diana è nata venerdì 4 giugno mattina al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. La bimba si chiama Lili in onore della bisnonna, la regina Elisabetta, soprannominata in famiglia Lilibeth. Diana invece in ricordo della nonna, Diana Spencer, lady Diana, mamma di Harry morta a Parigi il 31 agosto del 1997.

