Coronavirus, Papa Francesco: “Ne stiamo uscendo, ma seguire le prescrizioni”

ROMA – Nella lotta alla pandemia da Coronavirus ora si deve “non cantare vittoria”, perche’ “rimane la nececessita’ di seguire con cura le norme vigenti” che “servono a evitare che il virus vada avanti”. Papa Francesco lo dice nel corso dell’Angelus, da piazza San Pietro.

“Grazie a Dio stiamo uscendo dal centro piu’ forte” della pandemia, dice Francesco, “ma sempre con le prescrizioni che ci da la medicina”. In tutto cio’, “purtroppo- prosegue il Pontefice- in altri Paesi, specialmente dell’America Latina, il virus sta facendo ancora tante vittime” al punto che “venerdi’ scorso in un Paese e’ morto uno al minuto, terribile”, dice riferendosi probabilmente al Brasile.

Quindi, conclude Papa Francesco, “desidero esprimere la mia vicinanza a quelle popolazioni, ai malati e ai loro familiari, e a tutti coloro che se ne prendono cura”.