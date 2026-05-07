Gelati e cocaina: così Trump attacca Biden, Obama e Clinton

ROMA – Un attacco frontale, affidato alla potenza virale dell’intelligenza artificiale e al linguaggio dei social. Il Presidente Donald Trump ha scosso nuovamente la rete pubblicando su Truth Social un’immagine parodistica che ritrae i vertici del Partito Democratico nello Studio Ovale, definendola una “rappresentazione estremamente accurata” dell’amministrazione di Joe Biden.

IL DETTAGLIO CHOC: HUNTER BIDEN E LA COCAINA

L’elemento che sta facendo più discutere, ripreso con risalto dalla stampa internazionale (a partire dall’inglese The Independent), è il riferimento esplicito al consumo di stupefacenti. In primo piano nel meme appare infatti Hunter Biden, figlio dell’ex presidente, intento a consumare una polvere bianca. Si tratta di un richiamo durissimo alle personali vicende di tossicodipendenza di Hunter e, soprattutto, al ritrovamento di cocaina all’interno della Casa Bianca avvenuto nel luglio 2023. Trump utilizza il contenuto generato dall’IA per riaprire una delle ferite comunicative più profonde della precedente gestione.

DAI CONI GELATO ALLA TEORIA DELL’”AUTOPEN”

Il resto dell’immagine è un concentrato di “trolling” politico. Joe Biden viene ritratto addormentato alla scrivania presidenziale, sommerso da coppe e coni gelato, suo noto marchio di fabbrica nelle uscite pubbliche. Accanto a lui, Barack Obama impugna una “autopen”, il macchinario per la firma automatica dei documenti. Un dettaglio non casuale: Trump cavalca la tesi secondo cui Biden fosse un presidente “di facciata”, incapace di firmare i propri atti e manovrato da un “governo ombra” guidato dall’ex presidente Obama e da una Hillary Clinton che, nel meme, osserva la scena con sguardo minaccioso.

LA RIVENDICAZIONE DI TRUMP: “SIAMO TORNATI”

“Sono stati fatti danni enormi ma, SIAMO TORNATI!!!”, scrive il Presidente a corredo del post. Con questa mossa, la Casa Bianca conferma la propria strategia di comunicazione non convenzionale, utilizzando la satira digitale e i contenuti “borderline” dell’IA per consolidare il rapporto con la propria base e delegittimare l’eredità politica dei Democratici. Nonostante nessuna delle figure (tranne Biden) avesse ruoli ufficiali nell’amministrazione passata, Trump le riunisce in un unico “scempio” visivo per sottolineare il cambio di rotta del suo attuale mandato.