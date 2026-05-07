L’ultimatum di Trump all’Ue: “Tariffe a zero entro il 4 luglio o ritorsioni”, von der Leyen: “Confronto positivo”

ROMA – Nuovo affondo del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti dell’Unione europea. Dopo un colloquio telefonico con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, l’inquilino della Casa Bianca ha dettato le condizioni per evitare una nuova guerra commerciale.

Oltre alla piena sintonia sulla minaccia nucleare dell’Iran, Trump ha preteso il rispetto dell’accordo siglato a Turnberry: l’Europa dovrà azzerare le proprie tariffe commerciali entro il 4 luglio 2026, data del 250° anniversario dell’indipendenza americana. “Ho aspettato pazientemente”, ha scritto Trump su Truth, avvertendo che in caso di mancato rispetto dei patti le tariffe statunitensi sui prodotti europei “saliranno immediatamente a livelli molto più alti”.

I had a very good call with @POTUS.



We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.



We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

La Presidente della Commissione europea ha definito “molto positiva” la telefonata con Trump. “Abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente e della nostra stretta coordinazione con i partner regionali. Siamo uniti nel ritenere che l’Iran non debba mai possedere un’arma nucleare. Gli eventi recenti hanno chiaramente dimostrato che i rischi per la stabilità regionale e la sicurezza globale sono troppo grandi. Abbiamo anche discusso dell’accordo commerciale UE–USA. Rimaniamo pienamente impegnati, da entrambe le parti, alla sua attuazione. Si stanno facendo buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro l’inizio di luglio”.