Garlasco, i Carabinieri: “Marco Poggi ostile, ha sempre difeso Sempio”

BOLOGNA – Marco Poggi “ostile” e difensore a oltranza di Andrea Sempio. A dirlo sarebbero in Carabinieri che hanno indagato su Garlasco. Lo rivela il Tg1: “Nelle carte dell’inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi ‘ostile’ e alle prese con una ‘costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio'”

LEGGI ANCHE: Garlasco, la procura manda l’avviso di fine indagine: “Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio”

LEGGI ANCHE: Garlasco, il mistero dei video sulla chiavetta Usb. Cosa ha detto Sempio in auto? Chiara colpita a mani nude e poi con il martello

Nell’audizione di un anno fa, a maggio 2025, Marco Poggi avrebbe detto: “Io capisco che fate il vostro lavoro, però in questa situazione mi state influenzando” (….) “non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive …. omissis…. non riesco neanche a finire la frase“. Per gli inquirenti nell’ esame di Marco Poggi si registra una “modificazione” del contenuto delle testimonianze rese nell’arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima.

LEGGI ANCHE: Garlasco, la procura manda l’avviso di fine indagine: “Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio”