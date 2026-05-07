giovedì 7 Maggio 2026

Garlasco, i Carabinieri: “Marco Poggi ostile, ha sempre difeso Sempio”

Il Tg1 rivela che negli atti dell'inchiesta Marco Poggi viene definito "ostile" dai Carabinieri. Avrebbe accusato i militari di tentare di influenzarlo

di Marcella PirettiData pubblicazione: 7-5-2026 ore 18:54Ultimo aggiornamento: 7-5-2026 ore 18:54

BOLOGNA – Marco Poggi “ostile” e difensore a oltranza di Andrea Sempio. A dirlo sarebbero in Carabinieri che hanno indagato su Garlasco. Lo rivela il Tg1: “Nelle carte dell’inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi ‘ostile’ e alle prese con una ‘costante difesa d’ufficio di Andrea Sempio'”

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Nell’audizione di un anno fa, a maggio 2025, Marco Poggi avrebbe detto: “Io capisco che fate il vostro lavoro, però in questa situazione mi state influenzando” (….) “non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive …. omissis…. non riesco neanche a finire la frase“. Per gli inquirenti nell’ esame di Marco Poggi si registra una “modificazione” del contenuto delle testimonianze rese nell’arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima.

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