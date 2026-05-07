VIDEO| Roma, Sinner arriva agli Internazionali: fan in delirio al Foro Italico

ROMA – Erano tutti in sua attesa ad invocarlo al grido di “Jannik, Jannik”. Accoglienza decisamente calorosa per Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 al mondo è arrivato al Foro Italico di Roma per il suo primo allenamento e la conferenza stampa con i giornalisti e – tra un impegno e l’altro – si è fermato a salutare le decine di tifosi che lo aspettavano. Così, il campione si è fermato sul ponte che collega il Centrale con l’area riservata ai giocatori e si è affacciato per sentire l’abbraccio della gente. Sinner ha, poi, scattato un selfie con la folla in delirio.