Meloni contro i dazi Ue: “Soffocano le imprese e la competitività”

ROMA – “Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l’Unione Europea si autoimpone, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività, per creare problemi ai nostri lavoratori”.

Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del colloquio con il primo ministro polacco Donald Tusk. Un incontro che ha sancito un asse strategico tra Roma e Varsavia su dossier caldi come l’energia, il mercato unico e il sostegno all’Ucraina.

MELONI CONTRO I DAZI UE: “BASTA MECCANISMI CHE GONFIANO I PREZZI”

Al centro del confronto la necessità di proteggere il sistema produttivo europeo dai vincoli normativi interni. “C’è grande convergenza su molti temi, a partire dalla competitività”, ha spiegato Meloni. “Ci siamo ritrovati spesso a condurre le stesse battaglie. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell’energia tra i diversi Stati membri, specialmente in una fase complessa come quella che stiamo attraversando”.

UCRAINA, L’ASSE CON VARSAVIA PER LA RICOSTRUZIONE

Il colloquio si è poi spostato sullo stato del conflitto in Ucraina e sui futuri scenari di pace. Meloni ha rivolto un ringraziamento particolare al popolo polacco per la gestione dell’emergenza migratoria: “La Polonia ne ospita oggi oltre un milione; è una lezione per tutti la loro solidarietà. In questi quattro anni Varsavia non ha mai fatto venire meno il proprio sostegno”. Sul fronte del dopo-guerra, la Premier ha ribadito l’impegno italiano: “Continueremo a fare la nostra parte per arrivare alla cessazione delle ostilità e contribuire alla futura ricostruzione della nazione, tema sul quale quest’anno sta lavorando la Polonia dopo il lavoro svolto dall’Italia lo scorso anno”.

SOLIDARIETÀ AI PARTNER DEL GOLFO: “ATTACCHI IRANIANI INGIUSTIFICABILI”

Poi uno sguardo alla crisi in Medio Oriente. La Premier ha rinnovato la vicinanza dell’Italia agli Emirati Arabi Uniti “a seguito delle recenti tensioni regionali: “Voglio approfittare dell’occasione per rinnovare la solidarietà dell’Italia “per gli ingiustificabili attacchi subiti dall’Iran anche nelle ultime ore. Siamo particolarmente attenti alle necessità dei nostri partner del Golfo”.