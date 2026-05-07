giovedì 7 Maggio 2026

La Dea Bendata fa tappa (di nuovo) a Padova: vinti 2 milioni di euro con un biglietto da 10 euro

Un territorio che sembra aver stretto un patto con la fortuna. Un successo che segue infatti a breve distanza un'altra vincita straordinaria

Data pubblicazione: 7-5-2026 ore 17:33Ultimo aggiornamento: 7-5-2026 ore 17:36

ROMA – La ‘Dea Bendata’ torna a sorridere alla provincia di Padova, questa volta fermandosi a Veggiano. Presso la tabaccheria “da Gianni”, un fortunato cliente ha centrato una vincita colossale da 2 milioni di euro grazie a un biglietto da 10 euro della serie “Doppia sfida super”.

Sebbene il colpaccio risalga alla fine di aprile, la notizia è stata ufficializzata solo oggi, scatenando immediatamente la caccia al vincitore tra i clienti abituali.

L’IDENTIKIT: UN ‘LAVORATORE DI PASSAGGIO’

Il titolare della rivendita, Christian Rigoni, ha vissuto in prima persona quei momenti di pura incredulità. Secondo il suo racconto, il vincitore sarebbe un uomo tra i 30 e i 35 anni. Non si tratterebbe di un residente di Veggiano, ma di un pendolare che si è fermato nella tabaccheria mentre era in transito.

“A lui auguro di investire questa somma con intelligenza e magari di tendere la mano a chi è meno fortunato,” ha commentato Rigoni. “La sua gratitudine è stata il premio più grande per me; in fondo, io ho solo venduto un biglietto”.

Il territorio padovano sembra aver stretto un patto con la fortuna. Questo successo da 2 milioni segue infatti a breve distanza un’altra vincita straordinaria: il milione di euro centrato recentemente a Codevigo tramite il MillionDay.

PARTE LA ‘CORSA ALL’ORO’

Come spesso accade in questi casi, la notizia ha generato un’impennata nelle giocate. Da stamattina, la tabaccheria è diventata meta di curiosi e sognatori che, stimolati dal successo del misterioso lavoratore, sperano di emulare l’impresa con un piccolo investimento e un pizzico di fortuna.

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