Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 maggio 2026

DOMANI INCONTRO CON RUBIO, PER MELONI FITTA AGENDA INTERNAZIONALE

Alla vigilia dell’incontro con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, la premier Giorgia Meloni ha avuto un’agenda fitta di incontri internazionali. In mattinata ha ricevuto il primo ministro eletto dell’Ungheria, Péter Magyar, con cui ha affrontato, oltre ai dossier bilaterali, gli attuali teatri di

crisi. A seguire Meloni ha incontrato per circa un’ora e mezza il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Dabaiba. Sul tavolo del colloquio energia e migranti. Infine, nel primo pomeriggio, il faccia a faccia con Donald Tusk. Il primo ministro polacco è arrivato a palazzo Chigi dopo l’udienza concessa da Papa Leone XIV in Vaticano.

MATTARELLA AI NUOVI ALFIERI: “I GIOVANI DEVONO ‘SPERIMENTARE’”

“I giovani sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore”. Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai nuovi Alfieri della Repubblica nella cerimonia di consegna degli Attestati d’onore al Quirinale. “I giovani devono poter ‘sperimentare’, provare a camminare da soli – aggiunge – cercare il loro sentiero, definire il proprio”. Il presidente della Repubblica esorta le nuove generazioni a non valutare “il progresso e lo sviluppo” in base “a parametri economici”, perché il “benessere dipende da tanti fattori. Anche dall’amicizia”.

PIANTEDOSI QUERELA DAGOSPIA: CAMPAGNA DIFFAMATORIA SU CLAUDIA CONTE

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, querela Dagospia per quella che a suo dire è una “persistente campagna diffamatoria”. Il caso in questione è quello relativo alla sua relazione extraconiugale che il capo del Viminale ha avuto con Claudia Conte. Sotto accusa le allusioni del sito riguardo eventuali incarichi pubblici retribuiti fatti ottenere alla giornalista dal ministro. Solidarietà a Dagospia dalle opposizioni. Per Carlo Calenda “è inopportuno l’uso delle querele temerarie contro la stampa”. Duro l’M5s: “La querela del ministro dell’Interno è l’ennesimo atto intimidatorio di un governo allergico alle inchieste”. Infine, per il dem, Filippo Sensi: “Non è con le querele che si difende la verità”.

AGRICOLTURA. MELONI: DA GOVERNO RISORSE SENZA PRECEDENTI

Cristiano Fini confermato presidente di Cia-Agricoltori Italiani. Alla guida dell’organizzazione dal 2022, è stato rieletto dalla assemblea riunita a Roma. “In un tempo segnato da guerre, crisi climatiche e tensioni economiche globali – dice Fini – l’agricoltura è un pilastro del Paese”. All’assemblea interviene il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per il quale il sostegno al comparto deve arrivare “in fretta ma in Europa si perde tempo e prevalgono le dinamiche interne alle singole nazione”. In un videomessaggio la premier Giorgia Meloni sottolinea che dal governo al settore sono arrivate “risorse senza precedenti: oltre 15 miliardi in tre anni”.