A Napoli tutto pronto per la visita di Papa Leone, in città arriva la Papamobile. Al Duomo l’incontro con la mamma di Domenico

NAPOLI – È già in città la Papamobile, che accompagnerà il Santo Padre nel corso della sua visita pastorale a Napoli, in programma domani, venerdì 8 maggio, a un anno esatto dall’inizio del pontificato. Il mezzo è stato posizionato in largo Donnaregina, che ospita la sede della Curia.

IL PERCORSO PREVISTO NEL CAPOLUOGO PARTENOPEO

Leone XIV arriverà a Napoli, atterrando in elicottero alla rotonda Diaz alle 15:15, dopo aver trascorso la mattinata a Pompei dove, tradizionalmente, l’8 maggio, viene recitata la Supplica alla Madonna. Due gli appuntamenti nel capoluogo partenopeo: alle 15:45 il Pontefice arriverà nel Duomo e alle 17:15 raggiungerà piazza del Plebiscito.

Il Papa attraverserà, a bordo dell’auto scoperta, le principali strade del centro e del lungomare partenopeo: Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Lucilio, via Nazario Sauro, via Acton, piazza Municipio, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I, via Seggio del Popolo, via dei Cimbri, via Duomo, via Depretis, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console. Queste arterie, oltre a quelle limitrofe, sono interessate da un particolare dispositivo di traffico che prevede il divieto di transito veicolare dalle 9 di domani fino a cessate esigenze.

L’INCONTRO CON LA MAMMA DEL PICCOLO DOMENICO CALIENDO

La visita a Napoli di Papa Prevost sarà anche occasione del suo incontro con Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio a Napoli a causa di un trapianto di cuore fallito. Ne ha dato notizia l’avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. L’incontro tra la donna e Leone XIV si svolgerà domani, venerdì 8 maggio, al Duomo di Napoli. “Con me ci sarà anche Domenico”, sono le parole di mamma Patrizia, nel commentare l’atteso incontro.

PRIMA TAPPA POMPEI, AL SANTUARIO DELLA VERGINE DEL ROSARIO

A precedere l’arrivo del Pontefice a Napoli è la tappa a Pompei. L’elicottero con a bordo Papa Leone giungerà domani nella città poco prima delle 9 e atterrerà nell’area meeting del santuario. Dopo il saluto ai rappresentanti delle istituzioni, il Santo Padre incontrerà in una sala il ‘Tempio della carità’: bambini, fanciulli, giovani, mamme con i loro bambini, poveri, tutte persone accolte nelle Opere sociali del santuario. Saranno presenti i religiosi, il personale e gli educatori che se ne prendono cura. Leone XIV ascolterà alcune testimonianze e rivolgerà ai presenti un breve discorso. Alle 9:30 il Santo Padre lascerà la sala e, in auto scoperta, attraverserà le vie adiacenti e piazza Bartolo Longo.

Un quarto d’ora più tardi, all’ingresso del santuario, il Papa sarà accolto dal rettore per fare ingresso in santuario, dove saranno presenti gli ammalati e le persone con disabilità, che il Santo Padre saluterà e benedirà. Leone XIV visiterà poi la cappella di San Bartolo Longo, dove pregherà sulle spoglie mortali del Fondatore, che egli stesso ha proclamato santo il 19 ottobre 2025 e saluterà i vescovi presenti. Incontrerà, quindi, il clero pompeiano nella cappella delle Confessioni. Alle 10:30, poi, in piazza Bartolo Longo, il Santo Padre celebrerà la messa e, al termine, guiderà la recita della Supplica.

Dopo la mattinata a Pompei Prevost decollerà in elicottero dall’area meeting del Santuario mariano, alle 15, con atterraggio previsto quindici minuti dopo alla rotonda Diaz di Napoli dove verrà accolto dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, e dai rappresentanti delle istituzioni.

