Luciano Ligabue inaugura l’Unipol Dome di Milano: nella nuova arena lo show del rocker tra ospiti e sorprese

Ph. Francesco Prandoni

ROMA – Luciano Ligabue ha inaugurato il palco dell’Unipol Dome di Milano, la nuova arena polifunzionale nel quartiere Santa Giulia che, nel corso dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, ha ospitato le gare di hockey su ghiaccio. Con 16.000 posti, bar e negozi, è la struttura più grande d’Italia per spettacoli ed eventi dal vivo e ospiterà fino a 150 eventi l’anno.

Il primo tra questi è stato proprio il concerto di Luciano Ligabue, che ha registrato il sold -out. Prima dello show, la cerimonia di inaugurazione alla presenza del governatore Attilio Fontana, del sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani Federica Picchi, del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

LO SHOW DI LIGABUE

Cinquecento light fixtures hanno illuminato il grande palco (largo 20 metri e profondo 16 metri), caratterizzato da una passerella lunga 18 metri che ha portato il Liga al centro dell’arena. Tredici telecamere hanno ripreso le immagini live, proiettandole durante il concerto sui tre schermi che hanno fatto da sfondo sul palco (per un totale di 520 metri quadri di ledwall). Questi alcuni dei numeri che riassumono la serata all’insegna di tante sorprese.

Innanzitutto, i tre duetti inediti: sul palco sono saliti Emma, Giuliano Sangiorgi e Luca Carboni. I tre si sono esibiti rispettivamente con “Quella che non sei”, “Vivo Morto o X” e “Sogni di Rock’n’Roll”. Tra gli ospiti anche Fiorella Mannoia che ha presentato la nuova edizione di Una Nessuna Centomila, l’evento che riunisce le grandi voci italiane contro la violenza sulle donne.

IL NUOVO INEDITO DI LUCIANO LIGABUE: LA PRESENTAZIONE A SORPRESA

L’annuncio è stato anticipato dall’esibizione a sorpresa di “Nessuno è di qualcuno”, un brano inedito di Luciano Ligabue dedicato al tema della violenza contro le donne, i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.

Ad accompagnare Luciano Ligabue sono stati Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria).

IL TOUR DI LIGABUE

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, Ligabue porterà avanti anche “La notte di certe notti” con 4 eventi a giugno negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano e con il gran finale nei principali palasport italiani da settembre, che partirà dall’Arena di Verona. E si concluderà all’Unipol Dome inaugurato ieri sera.

Ecco i prossimi concerti: