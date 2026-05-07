Parte Taste of Roma 2026: al Gazometro i migliori chef della Capitale con i loro piatti celebri

ROMA – Gli straordinari agnolotti all’nduja di tonno, la sua bottarga, peperone crusco e passion fruit de Il Tino, guidato dallo stellato Daniele Usai. L’elegante cocktail di gamberi con maionese bisque e limone fermentato, dal sentore affumicato, di Anavà, seconda creatura di Danilo Mancini. I plin alla rosa canina su spuma di parmiggiano e olio sciso di Osteria Fernanda, guidata come sempre magistralmente da Davide Del Duca.

E poi la tartare di ricciola marinata preparata da Heinz Beck in persona, sceso dalla cucina del tristellato La Pergola per l’occasione, o il sorprendente pan brioche tostato, anche in questo caso con la ricciola, ma fritta, e maionese piccante al jalapeno di Tribuna Campitelli di Roberto Bonifazi e Francesco Brandini. Sono solo alcuni dei piatti, tutti preparati da alcuni tra i più raffinati chef di Roma, che gli amanti del buon cibo, i frequentatori di ristoranti gourmet o anche i semplici cittadini curiosi potranno assaggiare a “Taste of Roma“, che dal 7 al 10 maggio, al Gazometro di Roma, con entrata in via Ostiense, mette in campo la decima edizione di una manifestazione molto amata dal pubblico romano e pensata per far degustare e assaggiare i piatti dei migliori cuochi della Capitale.

Immaginatevi, se non ci siete ancora stati, uno scenario post industriale, quasi alla Blade Runner. Con circa 20 stand di ristoranti di cucina gourmet sparpagliati tra i cilindri metallici del Gazometro, illuminati di viola e blu da potenti faretti al led che si attivano appena calano le tenebre. Qui, immersi tra i profumi rilasciati da fornelli stellati e cuochi dalle mani sapienti, si passeggia, calice alla mano, alla ricerca del miglior assaggio. È questo lo scenario di Taste of Roma 2026, definita dagli organizzatori una grande festa di convivialità ed alta cucina, voluta da Silvia e Mauro Dorigo di Be.it Events, che animerà l’ex stabilimento industriale tra degustazioni, masterclass, talk e intrattenimento.

LA LUNGA LISTA DEI RISTORANTI PRESENTI

La lista dei ristoranti presenti è lunga. E fa venire voglia di provare tutto. Oltre a quelli già citati ecco il nuovo Bistrot 64, di Giacomo Zezza, Casa Malgarini, uno dei locali di cui negli ultimi anni si parla più a Roma tra gli appassionati, guidato da Leonardo Malgarini, Sbracio dello chef Andrea Cavallaro e Sando Ie Koji di Koji Nakai, altro locale sulla bocca di tutti per la scelta di dedicare buona parte del menù al katsu sando, il tipico panino giapponese con la cotoletta fritta.

C’è poi Nomos Ante di Giulio Zoli, di cui abbiamo assaggiato, tra le altre prelibatezze, una inaspettata e clamorosa granita di gelsi con finoccchetto e pepe, lo stellato Convivio Troiani di Angelo Troiani, Oro Bistrot di Kerim Montinaro & Natale Giunta, Fase, di Federico Salvucci e Trecca di Manuel Trecastelli e Nicolò Trecastelli. E non è ancora finita: tra gli altri stand ecco Ineo, dello chef Heros De Agostinis, Futura di Anastasia Paris, Sushisen di Yamamoto Eiji, il nuovo arrivato The Green restaurant by Hilton la Lama dello chef Alessandro Pietropaoli. E chiudono la lista Carter Oblio di Ciro Alberto Cucciniello e Moma Roma di Andrea Pasqualucci.

A sottolineare l’importanza della manifestazione per gli chef partecipanti e il valore dell’iniziativa per la città ci ha pensato Heinz Beck, ospite di Taste of Roma fin dalla prima edizione: “Taste of Roma – sono state le sue parole – si conferma il luogo ideale per condividere la nostra idea di cucina attraverso un dialogo immediato con le persone”.

Ecco gli orari della manifestazione: da giovedì a venerdì dalle 18:00 alle 24:00. Nel weekend raddoppia: sabato e domenica anche a pranzo, dalle 12:00 alle 16:00, e di nuovo la sera dalle 18:00 alle 24:00.



