La crisi del carburante non è una scusa, i voli cancellati dovranno essere rimborsati

ROMA – La carenza di carburante per aerei non costituisce una circostanza eccezionale. Lo ha stabilito il commissario europeo per i trasporti, Apostolos Tzitzikostas, intervenendo sul Financial Times: le compagnie aeree che cancelleranno voli questa estate a causa dei prezzi o della scarsità di carburante saranno comunque tenute a rimborsare i passeggeri. “Il prezzo del carburante per aerei è il motivo per cui ci sono cancellazioni di voli e se cancellano i voli senza circostanze eccezionali – e il prezzo del carburante per aerei non è una circostanza eccezionale – dovranno rimborsare le persone.”

Nel Regno Unito la questione è più aperta. La legislazione europea è rimasta in vigore dopo la Brexit, ma il governo Starmer è libero di adottare una posizione diversa, e la scorsa settimana è emerso che le sanzioni per le compagnie aeree che cancellano voli verso il paese sono state attenuate.

La sostanziale chiusura dello Stretto di Hormuz ha bloccato le esportazioni di petrolio mediorientali, facendo quasi triplicare il costo del carburante per l’aviazione. Tony Fernandes, amministratore delegato di AirAsia, ha dichiarato al Financial Times che la situazione è peggiore della pandemia: “Ti svegli un giorno e scopri che i tuoi costi principali sono triplicati.”

Lufthansa e Aer Lingus hanno già cancellato voli. Ryanair, che aveva coperto l’80% del proprio fabbisogno di carburante fino a marzo 2027 a 67 dollari al barile – meno della metà dei prezzi attuali – ha dichiarato di non prevedere riduzioni del programma estivo. Il governo britannico ha precisato che le compagnie aeree nazionali non segnalano al momento carenze, e che aeroporti e fornitori mantengono scorte sufficienti a garantire la continuità operativa.