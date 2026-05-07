VIDEO| Arrestato per tentato omicidio il figlio di Rita De Crescenzo: “Sono una mamma disperata”

ROMA – È stato arrestato questa mattina Francesco Bianco, il figlio 18enne di Rita De Crescenzo. Il giovane è accusato di tentato omicidio e detenzione di armi da fuoco. Reati, come rivela La Repubblica, aggravati dall’articolo 416 bis, ovvero dal metodo mafioso. Con lui sono stati fermati altri 6 coetanei.

De Crescenzo, su TikTok, ha commentato la notizia, dicendo: “Io sono una mamma cambiata, una mamma disperata. Non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco. Stamattina alle 5 lo hanno arrestato, io già lo sapevo con i miei avvocati”. E ha proseguito: “Non ce la facevo più, la notte non mi faceva più dormire. Io mi sono sempre dissociata da quello che faceva mio figlio. Ogni mamma spera di recuperare il proprio figlio”. La 46enne, poi, ha concluso: “Io sono dalla parte della legalità, lo sapete. Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo percorso”.

LA VICENDA

I fatti risalgono allo scorso 26 giugno. Sempre secondo quanto ricostruisce La Repubblica, i giovani – tre dei quali erano minorenni al tempo – a bordo di più motocicli avrebbero esploso colpi d’arma da fuoco contro un altro ragazzo (anche lui a bordo di un motociclo) che li stava inseguendo armato. Quest’ultimo – Mario Forte – è stato arrestato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

Inoltre, come scrive il quotidiano, “la vittima del tentativo di omicidio è gravemente indiziata di lesioni personali aggravate e detenzione di armi in quanto il 16 febbraio scorso, in Napoli, in Vico Montesanto, per ritorsione avrebbe cagionato all’esecutore materiale del tentato omicidio ai suoi danni ferite da arma da taglio alla coscia sinistra”. Gli episodi vanno inseriti in una dinamica di regolamento di conti.