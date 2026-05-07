Caso Minetti, i medici di Boston: “Bimbo a rischio recidiva, i controlli sono necessari”

ROMA – Il bambino adottato da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani jr al momento non presenta “nuove debolezze”, ma i controlli sulle sue condizioni sono necessari poiché esiste “un concreto rischio di recidiva”. Le parole dei medici e specialisti del Boston children’s hospital, a cui la coppia si è rivolta per far operare il bambino adottato in Uruguay, riportate dal quotidiano Il Corriere della Sera, spiegherebbero la fondatezza delle “motivazioni umanitarie” che hanno portato alla concessione della grazia per l’ex igienista dentale di Rimini, diventata poi consigliere regionale della Lombardia a 25 anni. Ovvero sarebbe effettiva la necessità- come madre- di assistere quotidianamente il figlio adottivo, sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel 2021 negli Usa, per una grave malformazione congenita che avrebbe potuto renderlo incapace di camminare.

GLI ESITI DEI PRIMI ACCERTAMENTI DEI PM DI MILANO

Alle parole dei medici di Boston si uniscono anche gli esiti dei primi accertamenti in corso arrivati al momento, in Procura generale a Milano, attraverso l’Interpol, da Uruguay e Spagna rispetto i quali “non emergerebbero elementi significativi per ribaltare il quadro con un parere negativo” alla concessione della grazia.

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L’OSPEDALE DI BOSTON: “SIGNIFICATIVO RISCHIO DI RECIDIVA”

Dal Boston Children’s Hospital dunque, dove il piccolo fu operato, i fisioterapisti che lo seguono dall’intervento fino ad oggi, certificano di fatto la necessità di “una sorveglianza a termine e spesso per tutta la vita”, perché “esiste un rischio significativo di recidiva con la crescita”.

PER IL BAMBINO “CONTINUO MONITORAGGIO E FORSE NUOVO INTERVENTO”

Il bisogno per il bambino di assistenza per controlli all’estero, e per eventuali nuove cure che si rendano necessarie, è dunque concreto, anche se gli specialisti di Boston riconoscono come al momento non ci siano “nuove debolezze”. Proseguire con un monitoraggio continuo è comunque “essenziale e un futuro intervento chirurgico potrebbe essere necessario, qualora si verificassero cambiamenti”, confermano. Al momento per il bambino sono previsti controlli ogni sei mesi per proseguire successivamente con un attento follow up annuale.

IN ATTESA DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI DALL’ESTERO

Le conferme arrivate da Boston sono in linea con quanto emerso dalle prime verifiche, tuttora in corso, dei magistrati milanesi. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori approfondimenti dell’estero rispetto l’istruttoria supplementare sulla grazia concessa a Minetti. Ma al momento, da quanto trapela, per i pm milanesi gli elementi emersi non sono tali da ribaltare le carte sull’atto di clemenza concesso lo scorso febbraio.