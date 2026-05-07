Avatar, James Cameron e Disney accusati di aver rubato il volto di Q’orianka Kilcher

ROMA – “Avete usato la mia faccia per creare Neytiri”, la bellissima indigena aliena di Avatar. L’attrice Q’orianka Kilcher ha depositato una denuncia presso il Tribunale Federale del Distretto Centrale della California contro James Cameron e la Walt Disney Company. Al centro dell’azione legale che porta la data del 5 maggio 2026 c’è un’accusa precisa: aver usato i tratti somatici dell’attrice, allora quattordicenne, per costruire il volto di Neytiri, il personaggio iconico di Avatar, senza il suo consenso e senza alcun compenso.

CHI È Q’ORIANKA KILCHER

Kilcher, attrice di origini peruviane native, aveva debuttato nel cinema nel 2005 interpretando il ruolo di Pocahontas in The ‘New World di Terrence Malick’, in cui faceva innamorare Colin Farrell (nel film il capitano John Smith). Oggi Kilcher è nota anche per il suo ruolo ricorrente nella serie Yellowstone. Aveva 14 anni quando la sua immagine, secondo la denuncia, sarebbe diventata la base di uno dei personaggi più redditizi della storia del cinema.

L’ACCUSA

Secondo i documenti dell’atto di citazione, tutto nasce da una fotografia promozionale pubblicata sul Los Angeles Times per The New World. Cameron l’avrebbe vista, avrebbe ritenuto il design originale dei Na’vi “troppo alieno” per suscitare empatia nel pubblico, e avrebbe dato indicazioni al suo team perché Neytiri, il personaggio poi interpretato nella saga da Zoe Saldaña, ne riprendesse i tratti del viso. Non un’ispirazione vaga, sostiene la denuncia, ma un riferimento strutturale nel processo di design: un “ancoraggio facciale” deliberato, documentato e mai comunicato all’interessata. L’atto descrive la serie Avatar come un franchise che “si è presentato come solidale con le lotte dei popoli indigeni, mentre allo stesso tempo sfruttava in silenzio una vera giovane indigena”, e qualifica il comportamento di Cameron come una serie di “atti commerciali deliberati”, privi di qualsiasi fondamento di espressione artistica condivisa.

LO SCHIZZO E LA DEDICA

Q’orianka Kilcher afferma di aver appreso la situazione solo nel 2010, l’anno successivo all’uscita del primo film, durante un incontro con Cameron a un evento. L’attrice ricevette uno schizzo firmato di Neytiri, accompagnato da un biglietto: “La tua bellezza è stata la mia prima ispirazione per Neytiri. Peccato stessi girando un altro film. La prossima volta“. Kilcher non è mai stata considerata per un ruolo nella saga. In una prima dichiarazione l’attrice ha descritto la sua reazione iniziale: “Quando ho ricevuto lo schizzo di Cameron, ho pensato che fosse un gesto personale, al massimo una vaga ispirazione legata al casting e al mio attivismo.” In un secondo comunicato, diffuso insieme all’azione legale, ha aggiunto: “Non avrei mai immaginato che qualcuno di cui mi fidavo avrebbe usato in modo sistematico il mio volto come parte di un elaborato processo di design, inserendolo in una catena di produzione senza la mia conoscenza o il mio consenso. Questo supera un limite fondamentale.” La piena consapevolezza, sostiene Kilcher, è arrivata solo verso la fine del 2025, quando sui social ha circolato una video intervista a Cameron in cui il regista indica esplicitamente un ritratto di Neytiri, identificando l’attrice come fonte di ispirazione per il personaggio.

LE RICHIESTE E IL CONTESTO LEGALE

La causa chiede il risarcimento dei danni, anche punitivi, la restituzione dei profitti riconducibili all’uso dell’immagine di Kilcher, provvedimenti ingiuntivi e una comunicazione pubblica correttiva. L’attrice sottolinea inoltre che Neytiri è protagonista di scene intime nel franchise: un elemento che, alla luce delle leggi californiane sull’uso non autorizzato dell’identità visiva, aggraverebbe ulteriormente la posizione dei convenuti. La vicenda si inserisce in un momento di forte pressione su Hollywood sul tema dell’immagine degli attori, già al centro degli scioperi del sindacato SAG-AFTRA e del dibattito sull’intelligenza artificiale nei grandi blockbuster. Avatar rischia di diventare il caso più emblematico di questo confronto: non più solo fantascienza, ma la prova concreta che il confine tra ispirazione artistica e appropriazione commerciale può essere sottilissimo, e costoso. Cameron è attualmente in attesa del via libera definitivo di Disney per i seguiti Avatar 4 e Avatar 5, previsti rispettivamente nel 2029 e nel 2031. Né il regista né lo studio hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in risposta alle accuse.