Metsola: “Intitoleremo l’edificio dell’europarlamento a David Sassoli”

ROMA – “Sono orgogliosa di annunciare che ho voluto intitolare un edificio del Parlamento europeo in onore di David Sassoli, l’inaugurazione si terrà in ottobre”. È quanto annuncia la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, alla cerimonia per l’intitolazione di una sala di palazzo Vecchio al suo predecessore scomparso quattro anni fa. “Questi non sono solo gesti simbolici- avverte Metsola- ma è un impegno a proteggere e a portare avanti ciò per cui David si è battuto. Sono atti di memoria, tanto quanto impegni per il futuro”.

METSOLA: SASSOLI CI HA INSEGNATO EUROPA DEVE ESSERE UNITA PER PACE

“Al suo ultimo Consiglio europeo David Sassoli parlò di un’Europa della speranza in un periodo molto difficile, un’Europa che innova, protegge, che sia faro. Questa visione non è un’eredità del passato, ma è una responsabilità del nostro presente. In un mondo segnato da crisi, guerre ai nostri confini ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare che siamo uniti”. È quanto dichiara la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, durante la cerimonia per l’intitolazione a palazzo Vecchio di una sala all’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Siamo uniti per la pace- aggiunge- ripeteva spesso che non ci vuole coraggio per costruire muri, ci vuole coraggio per abbatterli”.

METSOLA: CON SASSOLI SEGNO INDELEBILE, CREDEVA IN EUROPA SOLIDARIETÀ

“Sono passati quattro anni da quando ci ha lasciati, ma David resta una figura di grande statura morale, di leadership, convinzione e saggezza. Credeva profondamente in un’Europa della solidarietà che non lascia indietro nessuno”. È quanto afferma la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo a palazzo Vecchio, a Firenze, alla cerimonia di intitolazione di una sala a David Sassoli. “Si è sempre schierato dalla parte dei più vulnerabili andando oltre le differenze, e lo ha sempre fatto con quella forza gentile che lo rendeva unico- aggiunge Metsola- il suo impegno per l’Europa è stato incrollabile, il suo altruismo e il suo coraggio non erano solo qualità personali ma il suo modo di fare politica e restano per tutti noi un punto di riferimento tutti i giorni, perché la politica dovrebbe essere sempre una forza al servizio del bene comune. David ha lasciato un segno indelebile in Europa e nella vita di così tante persone”. Nel corso del suo intervento Metsola si sofferma anche sul rapporto di Sassoli con la sua terra: “Aveva un legame profondo con Firenze che non era solo la sua città, sapete che era un grande tifoso della Fiorentina, ma era una radice viva del suo modo di essere. È un onore essere qui in questa cornice straordinaria, culla di cultura, di libertà e di pensiero europeo”.