E’ caccia internazionale all’Hantavirus, l’Argentina cerca l’origine del focolaio letale

ROMA – Per i viaggiatori che affollano il porto di Ushuaia, l’ultima città dell’Argentina prima del vuoto, il Canale di Beagle rappresenta una soglia: il silenzio dei ghiacci antartici e l’ultima frontiera dell’esplorazione. Ma tra i corridoi della MV Hondius (in navigazione verso le Canarie), una nave da spedizione d’élite, quel silenzio è stato interrotto dal rumore sordo di un’emergenza sanitaria che ha trasformato il viaggio in un incubo epidemiologico globale.

Quello che era iniziato il 1° aprile come un itinerario per pochi privilegiati è diventato una “scatola di Petri” in movimento, innescando una caccia all’uomo internazionale tra continenti. L’Hantavirus, l’agente patogeno isolato a bordo, non è un comune virus influenzale, ma il temibile ceppo “Andes”, responsabile della Sindrome Polmonare che su quella nave ha fatto già tre vittime. Si tratta di una variante dell’Hantavirus che l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce rara ma estremamente letale. Mentre la maggior parte degli Hantavirus colpisce l’uomo solo attraverso il contatto diretto con roditori infetti – tramite urina, saliva o escrementi – il ceppo Andes possiede la documentata capacità di trasmissione da uomo a uomo tra contatti stretti.

La sfida più ardua per le autorità è la gestione della “scia invisibile” lasciata dai passeggeri che hanno lasciato la nave prima che l’allarme fosse pienamente compreso. Il 23 aprile, 23 persone sono sbarcate sull’isola di Sant’Elena, disperdendosi poi verso i loro paesi d’origine. La testimonianza raccolta dal quotidiano El País descrive perfettamente il caos del tracciamento: “Ci sono 23 persone che vagano per il mondo e, fino a tre giorni fa, nessuno le aveva ancora contattate”, ha dichiarato un passeggero anonimo.

Con un periodo di incubazione che può estendersi dalle otto settimane, identificare il momento esatto del contagio è quasi impossibile. Per contenere il rischio, l’Argentina ha avviato una cooperazione internazionale senza precedenti, inviando materiale genetico e kit diagnostici in tutto il mondo.



Il monitoraggio è attualmente diviso su due fronti: la sorveglianza attiva dei passeggeri che coinvolge gli Stati Uniti (con casi monitorati in Georgia, California e Arizona), la Svizzera (dove un passeggero è risultato positivo dopo lo sbarco) e il Sudafrica (dove un paziente è tuttora in terapia intensiva); il supporto diagnostico e la prevenzione: l’Argentina ha inviato kit e sequenze genetiche a Regno Unito, Spagna, Senegal e Paesi Bassi per accelerare l’identificazione di eventuali nuovi casi.

L’Argentina si conferma il punto critico per l’Hantavirus nella regione. I dati dell’OMS e del ministero locale sono impietosi: dal giugno 2025 sono state riportate 101 infezioni, un numero che raddoppia quello dell’anno precedente. Il problema risiede nella mobilità dei turisti prima dell’imbarco. Il caso della coppia olandese deceduta è emblematico: prima di salire sulla MV Hondius a Ushuaia, i due avevano viaggiato attraverso l’Argentina, l’Uruguay e il Cile. Questo intricato itinerario rende la ricostruzione dei contatti un puzzle monumentale, trasformando ogni tappa turistica della Patagonia in un potenziale punto di origine del contagio. Gli scienziati avvertono che questo focolaio non è un evento isolato, ma il sintomo di uno squilibrio ecologico profondo. Il cambiamento climatico sta ridisegnando la geografia delle malattie: l’aumento delle temperature in Argentina sta creando le condizioni perfette per la proliferazione dei topi silvestri. Il calore favorisce la crescita di nuove specie vegetali che producono semi in abbondanza, alimentando un’esplosione demografica dei roditori vettori.