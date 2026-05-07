Tg Volontariato, l’edizione di giovedì 7 maggio 2026

LIBANO. CARITAS NEI VILLAGGI BOMBARDATI AL CONFINE CON ISRAELE

Libano senza pace, con bombardamenti e vittime pressoché quotidiane nonostante gli annunci di tregua con Israele. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Beirut, da padre Samir Ghaoui, presidente della Caritas nazionale. È testimone di “un dramma”, con migliaia di morti e di feriti: “Al culmine della crisi, un milione e 200mila persone sono state poi costrette a lasciare le loro case”. L’emergenza riguarda però sia gli sfollati sia chi è rimasto nella propria casa. “C’è chi ha deciso di partire e chi ha scelto di restare, per non lasciare la sua terra e le sue radici”, riferisce padre Ghaoui. “Queste donne e questi uomini del sud del Libano meritano la nostra presenza: per questo Caritas Libano ha organizzato una coalizione di associazioni umanitarie e così ha già condotto nove missioni verso i villaggi frontalieri del sud”. Sono state consegnate anche tonnellate di farina e legumi, acqua potabile, latte, prodotti per i bambini e medicine. La solidarietà della Caritas è stata possibile anche grazie ai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica, un gesto libero e gratuito, anche per le comunità più esposte in Medio Oriente.

CLIMA. APPUNTAMENTO A TUVALU PER L’ADDIO AI COMBUSTIBILI FOSSILI

Appuntamento a Tuvalu per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici: nel 2027 sarà infatti lo Stato insulare del Pacifico, a ospitare la Seconda conferenza per l’eliminazione dei combustibili fossili. La prima si è conclusa con una dichiarazione in 15 punti, riferisce Elisa Sermarini, presidente della Scuola di giustizia ecologica e ambientale, che ha partecipato ai lavori in Colombia e contribuito al documento. “Quindici punti che non lasciano spazio ad ambiguità e che affermano con forza che per affrontare adeguatamente il collasso climatico, la povertà e le guerre è necessaria una ristrutturazione completa del sistema economico, politico e sociale”. In Colombia non c’erano i grandi inquinatori, dagli Stati Uniti alla Cina, ma c’era comunque un pezzo di mondo. “Si sono ritrovati popoli e Paesi”, sottolinea Sermarini, “che rappresentano un terzo della popolazione, del Pil e dei consumi mondiali”.

LAVORO. CORRIDOI EXTRA-QUOTE PER L’INCONTRO TRA IMPRESE E MIGRANTI

Su migranti e lavoro in Italia serve una riforma di sistema. Senza tralasciare un’iniziativa sotto il segno della cooperazione internazionale, i “corridoi extra-quote”. Lo hanno sottolineato gli esperti partecipanti a un incontro promosso dalla federazione Focsiv. I corridoi extra-quote stanno al di fuori del “decreto flussi” e prevedono selezioni e formazioni già nei Paesi d’origine, prima dell’arrivo in Italia. “C’è il contatto diretto tra imprenditore e lavoratore e si sviluppa la possibilità di formare persone adeguate per lavori da svolgere in Italia”, sottolinea Andrea Stocchiero, dell’Ufficio policy di Focsiv: “Quindi questi corridoi funzionano meglio”. Tra gli ostacoli da superare, oltre ai numeri per ora ridotti, c’è la frammentarietà delle regole. “Ogni regione ha una norma a sé stante su tirocini formativi e integrazione nel mondo del lavoro”.

2 GIUGNO. MARCIARE O SFILARE? LE CIVILISTE RIAPRONO IL DIBATTITO

Marciare o sfilare? Dibattito aperto in Italia in vista della festa della Repubblica del 2 giugno. La tradizionale parata coinvolge sia le Forze armate sia la società civile. A rilanciare la discussione anche alcune giovani della Consulta per il servizio civile universale. Il loro appello è rivolto al ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Questa è la lettera del Servizio civile… Non vogliamo marciare vogliamo sfilare…. La prego, la prego, la prego… Non vogliamo marciare, alla parata del 2 giugno vogliamo solo sfilare, perché siamo un corpo di pace. Vogliamo solo sfilare, senza la marcia”. “Mi dia il foglio: adesso m’informo”.