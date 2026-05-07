L’oroscopo di giovedì 7 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Molto importante questo periodo per farti valere, molti ascoltano le tue proposte, molti sentono i tuoi pareri. Se sei solo, puoi allargare il giro delle amicizie.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Dovresti cercare di eliminare tutte le ansie ed i problemi che sono nati di recente. Le energie di oggi favoriscono piccoli passi verso nuovi progetti; resta aperto ai suggerimenti, ma prendi il tempo di riflettere prima di agire.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Puoi emergere valorizzando la tua immagine. L’amore va meglio. Non cedere alle provocazioni di un Capricorno.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Famiglia e figli possono chiedere soldi, in certi momenti manca l’appoggio del partner e ti senti solo a dover far tutto. In amore non ti senti forte o forse hai bisogno di tenerezza. Il partner stasera sarà un po’ più distante per cui cerca di evitare conflitti!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Un po’ meno forte dal punto di vista fisico ma sempre attivo sotto il profilo mentale, questo significa che le tue ambizioni possono essere raggiunte, più forza fisica.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Sei in ansia per troppi motivi, non pensare al passato, se qualcuno ha tradito la tua fiducia non merita più di entrare nei tuoi pensieri. Ritardo nelle consegne.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non chiudere la porta del tuo cuore. Oggi piccoli dettagli potranno fare la differenza: ascolta chi ti circonda, affronta gli imprevisti con calma e concediti un momento per te stesso.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Devi essere più sicuro di te stesso; prima di dare spazio a motivi di incertezza valuta bene le cose, nel corso degli ultimi tempi alcuni progetti stanno rallentando e sei ansioso!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Amore favorito: scaramucce tra coniugi possono essere risolte con un abbraccio appagante e carico di passione. Approfitta per chiarire, verificare o rafforzare un amore.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Nuove amicizie utili, nuove situazioni, non devi fare altro che vivere alla giornata. Oggi piccoli cambiamenti nella routine possono portare piacevoli sorprese e chiarire questioni che avevi rimandato da tempo.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Nuovi amori possono nascere e la tua inquietudine potrà essere combattuta. Proprio tu che detesti chiedere pareri ad esperti ora sei costretto a ricorrere ad un aiuto.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Oggi sei decisamente molto più forte, un momento di recupero. Trattative possibili con Vergine e Toro sia in amore che nel lavoro.