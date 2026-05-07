giovedì 7 Maggio 2026

Oggi l’Iran risponderà al memorandum di tregua proposto dagli Stati Uniti. Forse

Trump ha affermato di aver avuto colloqui molto positivi con Teheran, anche se la controparte si è mostrata molto più cauta

Data pubblicazione: 7-5-2026 ore 8:37Ultimo aggiornamento: 7-5-2026 ore 10:35

ROMA – È attesa per oggi (forse) la risposta dell’Iran al nuovo piano di pace presentato dagli Stati Uniti. Ieri Trump ha affermato di aver avuto colloqui molto positivi con Teheran, anche se la controparte si è mostrata molto più cauta rispetto all’entusiasmo del tycoon.

IL POSSIBILE ACCORDO

Sul tavolo, sono quattordici i punti della discussione. Secondo la CNN il nuovo piano conterrebbe la dichiarazione della fine della guerra e darebbe il via ad un periodo di 30 giorni per risolvere i punti più cruciali legati alla questione nucleare, alla sicurezza nello Stretto di Hormuz e agli asset iraniani. Trump, a PBS News, avrebbe affermato inoltre, che qualsiasi potenziale accordo includerà la spedizione dell’uranio arricchito negli Stati Uniti. Secondo il regime islamico però, alcune clausule sarebbero “inaccettabili”.

Una posizione delicata quella degli Stati Uniti, a cui conviene trovare un accordo prima del 14 maggio, data in cui il presidente americano incontrerà Xi Jinping. La Cina, si è detta da subito contraria all’attacco di America e Israele nei confronti dell’Iran, definendola una “guerra illegittima” e in più occasioni si è resa parte attiva sul piano diplomatico.

RUBIO DAL PAPA DA MELONI

Intanto, oggi Marco Rubio incontrerà il Papa. Un incontro delicato perché arriva arriva dopo i ripetuti attacchi di Trump nei confronti del Pontefice. Il Segretario di Stato americano rimarrà in Italia fino a domani quando incontrerà anche la premier Meloni. L’intento, secondo quanto ha scritto Tommy Pigott, portavoce del dipartimento degli Stati Uniti è quello di “rafforzare le relazioni bilaterali e coordinarsi sulle
sfide globali e discutere temi tra cui gli sviluppi in Medio Oriente e interessi di sicurezza condivisi”.

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