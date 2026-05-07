David di Donatello, trionfa Francesco Sossai con ‘Le città di pianura’: tutti i vincitori della serata

ROMA – Si è chiusa ieri sera la 71esima edizione dei David di Donatello. A trionfare, sul palco del Teatro 23 a Cinecittà, inaugurato per l’occsione, è stato Francesco Sossai, con la pellicola ‘Le città di pianura’, che si è aggiudicato il premio di ‘Miglior film’.

ECCO TUTTI I VINCITORI:

Miglior Film ‘Le città di pianura’ – Prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter , per la regia di Francesco Sossai

Miglior regia Francesco Sossai per ‘Le città di pianura’

Miglior esordio alla regia Margherita Spampinato per ‘Gioia mia’

Migliore sceneggiatura originale Francesco Sossai e Adriano Candiago per ‘Le città di pianura’



Migliore sceneggiatura non originale Doriana Leondef f, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia per ‘Le assaggiatrici’

Miglior Produttore Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, Con Rai Cinema, in Collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter per ‘Le città di pianura’

Miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi per ‘Gioia mia’

Miglior attore protagonista Sergio Romano per ‘Le città di pianura’

Miglior attrice non protagonista Matilda De Angelis per ‘Fuori’

Miglior attore non protagonista Lino Musella per ‘Nonostante’

Miglior casting Adriano Candiago per ‘Le città di pianura’

Miglior autore della fotografia Paolo Carnera per ‘La città proibita’

Miglior compositore Fabio Massimo Capogrosso per ‘Primavera’

I DAVID GIA’ ANNUNCIATI

Nel corso della cerimonia, sono stati assegnati ventisei Premi David di Donatello, un David alla Carriera e un David Speciale. Il David alla Carriera è stato assegnato a uno dei più importanti e premiati autori del nostro cinema, Gianni Amelio, mentre il David Speciale è andato a Bruno Bozzetto, maestro indiscusso dell’animazione italiana e internazionale. Tra i riconoscimenti già annunciati, il David come Miglior Film Internazionale a One Battle After Another (Una battaglia dopo l’altra) e il David dello Spettatore a Buen Camino di Gennaro Nunziante. Sarà inoltre assegnato il Premio Speciale Cinecittà David 71 – promosso da Cinecittà in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – al grande autore della cinematografia Vittorio Storaro.