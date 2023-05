VIDEO | Cancelli aperti al Maradona, in migliaia a Fuorigrotta ma per i calciatori niente bagno di folla

NAPOLI – Manca poco al fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina atteso per le 18 e i cancelli dello stadio Maradona sono aperti dalle 15. All’esterno dell’impianto di Fuorigrotta la festa dopo la conquista dello scudetto è già iniziata con fuochi d’artificio in mezzo alla marea di tifosi azzurri.

PULLMAN NAPOLI ARRIVA AL MARADONA, MA EVITA BAGNO DI FOLLA

I calciatori del Napoli sono arrivati allo stadio Maradona. Scelto, però, un ingresso diverso da quello solito per il pullman azzurro perché sono migliaia i tifosi che, in attesa dei loro beniamini, si sono riversati in strada per accogliere i ragazzi di mister Spalletti alla prima partita casalinga dopo la matematica conquista dello scudetto.

PARTITA IN CORSO. TIFOSI SEGUONO ANCHE ALL’ESTERNO

È iniziata Napoli-Fiorentina al Maradona e all’esterno dello stadio sono ancora moltissime le persone che, senza biglietto, hanno deciso di seguire il match con le radio o le tv dei locali a Fuorigrotta.

Le forze dell’ordine sono schierate lungo il perimetro del Maradona, ma senza caschi in linea con il clima di grande festa che non ha vissuto alcun momento di tensione.