Amici 22, slitta la data della finale: ecco quando sapremo chi sarà il vincitore

ROMA – Continua il successo di Amici 22, che ieri sera, in occasione della semifinale ha conquistato il 27% di share con oltre quattro milioni di telespettatori. Gli alunni che si sono guadagnati l’accesso alla finale sono Isobel, Angelina, Mattia e Wax. Niente da fare invece per Maddalena (team Cuccarino-Lo) e Aron (team Zerbi-Celentano).

La finale però, che sarà in diretta, non andrà in onda sabato prossimo come di consueto ma domenica 14 maggio, per lasciare spazio a quella dell’Eurovision. In attesa di sapere chi sarà il vincitore del talent di Maria De Filippi, domani 8 maggio su Canale 5 andrà in onda un doppio appuntamento con la scuola di Amici: il primo alle 14.45 al posto di ‘Uomini e Donne’ e il secondo alle 16.10