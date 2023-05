Ucraina, Papa: “I responsabili delle nazioni ascoltino il desiderio di pace dei cittadini”

ROMA – “Domani a Pompei sarà elevata la tradizionale supplica della Madonna del Rosario in quel santuario che il beato Bartolo Longo volle dedicare alla pace. In questo mese di maggio preghiamo il rosario chiedendo alla Vergine Santa il dono della pace in particolare per la martoriata Ucraina. Possano i responsabili delle Nazioni ascoltare il desiderio della gente che soffre e vuole la pace“. Lo ha detto Papa Francesco al termine della recita del Regina Caeli in Piazza San Pietro.

