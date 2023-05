Affitti brevi, Adava: Legge al più presto, anticipare ministero

Saint-Vincent (Aosta), 7 mag. – La legge regionale che regolamenta gli affitti turistici brevi, in discussione nelle commissioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, “va portata a casa” al più presto. Lo ha detto Luigi Fosson, presidente dell’Adava, l’Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche valdostane, durante l’assemblea annuale al Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent.

Fosson ha lanciato l’allarme tra gli albergatori: “La ministra Daniela Santanché vuole mettere ordine in questo settore. Credo che ci convenga fare una legge nostra al più presto perché se ci mette mano Santanché non vorrei che finisse come con la povera Venere di Botticelli”, strappando un applauso alla platea dopo gli strafalcioni sulla Valle d’Aosta nella campagna ‘Open to meraviglia’.

