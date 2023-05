Torna in Vda il Trekking Nature, una settimana in montagna

Aosta, 7 mag. – Da lunedì 8 maggio aprono le iscrizioni per il Trekking Nature 2023. Lo scrive in una nota l’assessorato all’Ambiente della Regione Valle d’Aosta. L’edizione 2023 del Trekking Nature si svolgerà nei mesi di luglio e di agosto ed è articolata in nove turni di cinque giorni, dal lunedì al venerdì, stabiliti in base all’età dei partecipanti, compresa tra i 7 e i 14 anni. Un turno aggiuntivo sarà attivato per la fascia d’età con il maggior numero di richieste di partecipazione in esubero.

In ogni turno, i ragazzi, accompagnati da personale specializzato, faranno escursioni in ambiente alpino, parteciperanno a giochi e attività legate alla scoperta della montagna, connesse a tematiche di educazione ambientale e rispetto del territorio, con particolare riguardo al tema di quest’anno “Quando la plastica non c’era: ritornare ai nostri nonni e riscoprire i loro oggetti di uso quotidiano”, scelto dai ragazzi partecipanti all’edizione 2022. Il termine delle iscrizioni sarà domenica 28 maggio.

