Bari, a Santeramo in Colle 77 bambini in quarantena: metà sono positivi al Covid

BARI – Sono 77 i bambini di età compresa tra i 10 e i due anni che si trovano in quarantena fiduciaria a Santeramo in Colle (Bari). “Di questi il 45% è positivo, il resto è contatto di persone contagiate dal coronavirus. Si tratta di casi riconducibili al focolaio individuato nella scuola paritaria per l’infanzia Monsignor Rago e ho appena appreso che anche un paio di suore che gestiscono la struttura, sono risultate positive al coronavirus”. Lo dichiara alla Dire il sindaco Fabrizio Baldassarre spiegando che “in uno dei due plessi della scuola media San Giovanni Bosco e’ stata disposta la didattica a distanza fino al 19 maggio per tutti gli studenti mentre ci sono nei due circoli didattici della città almeno due – tre classi in quarantena”.