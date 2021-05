Zaia: “Dopo le vaccinazioni ai 50enni non escludo un liberi tutti”

VENEZIA – “Perché stiamo spingendo sui 50enni?… Perché poi quando arriviamo ai 40enni non escludo un liberi tutti“. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera.

“Adesso ci prenoteremo anche noi per la vaccinazione” assicura il governatore, scherzando sul fatto che oggi alle 16, quando apriranno le prenotazioni per i 50enni, si attaccherà al computer per prenotare.

“IL VENETO NON RISCHIA LA ZONA ARANCIONE, SIAMO A RISCHIO BASSO”

Al momento l’Rt veneto è a 0,95, ma “se anche andasse a 1 non dovremmo andare in zona arancione perché siamo a rischio basso“. In ogni caso, “abbiamo una previsione di abbassamento dell’Rt, questo è l’Rt di 14 giorni fa- spiega Zaia-. Dobbiamo scavallare il 20 maggio, quando abbiamo chiuso maggio poi si ipotizza che tra vaccino e cambio delle temperature il virus qualche spallata se la prende. Bisogna arrivare salvi a fine maggio”, continua Zaia, che fa un appello: “Dateci tregua almeno fino a giugno, che facciamo una valanga di vaccini e mettiamo in sicurezza gran parte della popolazione”.

