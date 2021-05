‘Le favole al tempo del Covid’, l’iniziativa IdO e Accademia Santa Rita: “Un momento di svago per i nostri ragazzi”

ROMA – Una moderna cappuccetto rosso che, mentre va dalla nonna, incontra un rider che la mette in guardia dal posto blocco e le raccomanda l’autocertificazione. Una Cenerentola dei giorni nostri che, causa coprifuoco, partecipa al ballo su Skype ma che a mezzanotte si ritrova con la connessione interrotta. Un piccolo principe che inizia la sua avventura tra i pianeti violando tutte i divieti vigenti sugli spostamenti.

È ‘Le favole al tempo del Covid’, l’ultima iniziativa per gli adolescenti promossa dall’IdO e dalla Fondazione Mite in collaborazione con l’Accademia Santa Rita di Roma. ‘C’era una volta…e speriamo mai più/E vissero felici e presenti’ – questo il nome del progetto – vuole essere, nelle intenzioni dell’Istituto di Ortofonologia di Roma diretto da Federico Bianchi di Castelbianco, “un contenitore indirizzato proprio ai ragazzi, per dare loro un momento di svago, ilarità e ironia” commentano i promotori.

Dieci episodi, per una playlist Youtube, in cui le favole classiche, raccontate in chiave ironica e giocosa, saranno riadattate al tempo del Covid-19 e in cui i protagonisti saranno adolescenti “cosicché gli stessi potranno identificarsi nelle situazioni vissute dai vari personaggi” spiegano i promotori. Ogni episodio racconterà una favola diversa e vedrà protagonisti un narratore e tra i due e i tre attori ad interpretare alcuni momenti narrati.

Tutti gli episodi saranno pubblicati, con cadenza fissa, sul canale Youtube dell’IdO, da marzo a giugno 2021.