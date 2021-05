Alex Schwazer, Olimpiadi più lontane: Tas respinge ricorso, rimane squalifica per doping

ROMA – Il Tas (Tribunale arbitrale dello Sport) ha respinto il ricorso di Alex Schwazer per la riapertura del processo sportivo e la sospensione della squalifica per doping. Dopo il parere contrario di Wada e World Athletics, ora anche il Tribunale di Losanna dice no, allontanando le possibilità del marciatore di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Dopo l’ordinanza del gip di Bolzano che aveva scagionato Schwazer dalle accuse di doping, ora i legali attendono la sentenza della corte federale svizzera.

