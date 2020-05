VIDEO | ‘Va pensiero”, da Parma una musica-preghiera per le vittime del Covid-19

Il video, spiega in una nota la Società dei Concerti di Parma, è dedicato a tutte le vittime del Covid19, a tutti gli operatori sanitari in prima linea ogni giorno per salvaguardare la nostra salute e, in particolare, a Manfredi Squeri, medico del Piccole Figlie Hospital, per lo straordinario impegno professionale e umano profuso nel corso della sua carriera, e al Cavalier Antonio Maselli per la sua solidarietà e per il prezioso operato svolto con l’Associazione Claudio Bonazzi a favore dell’Hospice Piccole Figlie.

Girato domenica 3 maggio 2020 in occasione del 125° anniversario del primo evento realizzato dalla Società dei Concerti di Parma (3 maggio 1985 – 3 maggio 2020), il video è stato realizzato con il sostegno di Cubo & Sinapsi Group, il patrocinio di Lions Club Parma Host e Associazione Claudio Bonazzi, la collaborazione di Comune di Parma-Casa della Musica e Piccole Figlie Hospital.