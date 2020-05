Coronavirus, in webinar Cifa i fondi per aziende che investono in sicurezza

ROMA – Avviata la Fase 2, da lunedi’ 4 maggio le attivita’ imprenditoriali, commerciali e industriali e gli studi professionali devono osservare i protocolli di sicurezza al fine di prevenire e di contenere il contagio nei luoghi di lavoro. Sono previste misure economiche e il rimborso del 100% delle spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Nei giorni scorsi sono stati stanziati 50 milioni di euro previsti dal decreto “Cura Italia” per sostenere in sicurezza la continuita’ dei processi produttivi. Attraverso una procedura telematica, le imprese potranno ottenere contributi da un minimo di 500 fino a un massimo di 150mila euro. A queste tematiche, in particolare alle modalita’ di accesso ai fondi e agli strumenti di fundraising destinati alle Pmi, e’ dedicato il webinar Covid-19 e ripresa delle attivita’ produttive: sostegno economico alle imprese e fundraising per la messa in sicurezza nella Fase 2 che si tiene domani, venerdi’ 8 maggio. Il webinar e’ gratuito e lo si puo’ seguire su www.illavorocontinua.it (a partire dalle 14,30).

L’evento e’ organizzato dall’associazione confederale Cifa Italia, dal fondo interprofessionale Fonarcom e dal sindacato Confsal nell’ambito de #IlLavoroContinua, l’iniziativa di solidarieta’ digitale nata per informare e orientare il mondo produttivo, i lavoratori e i professionisti, offrendo soluzioni strategiche. Dopo l’introduzione di Andrea Cafa’ (presidente di Cifa e presidente di Fonarcom) intervengono: Cesare Damiano (componente Cda INAIL e presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare), Maria Giovannone (professore aggregato in Diritto del mercato del lavoro, Universita’ Roma Tre), Francesco Duraccio (segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro) e Giampiero Dato (esperto di sicurezza della Fondazione studi consulenti del lavoro). Modera il webinar Salvatore Vigorini (consulente del Lavoro e presidente Centro studi InContra). Al termine degli interventi i relatori risponderanno alle domande inviate dagli utenti.