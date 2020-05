Tg Cultura, edizione del 7 maggio 2020

LE VACANZE SI FARANNO E SARANNO ITALIANE, IL PIANO DEL MIBACT

Saranno diverse dal solito, ma questa estate le vacanze si faranno e saranno italiane. Lo ha assicurato il ministro Dario Franceschini, che ha già predisposto un piano per promuovere il turismo, tra i settori più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Tra le misure annunciate, anche un bonus vacanze per aiutare famiglie e imprese, sostegno agli alberghi e l’esenzione di sei mesi della tassa di occupazione di suolo pubblico per bar e ristoranti.

GLI OSPEDALI STORICI PROTAGONISTI DEI ‘LUOGHI DEL CUORE’ FAI

Gli ospedali storici diventano ‘Luoghi del cuore’ Fai. Il Fondo ambiente Italia insieme a Intesa San Paolo lancia la sua decima edizione del censimento dei siti più amati dai cittadini e dedica una classifica speciale proprio ai luoghi storici della salute, protagonisti insieme alle aree interne del Belpaese di questa nuova chiamata al voto. C’è tempo fino al 15 dicembre per esprimere la preferenza, che per la prima volta verrà raccolta sul sito www.iluoghidelcuore.it. In occasione di questa edizione, alcuni testimonial del Fai hanno raccontato i loro luoghi del cuore.

OLTRE 50 ARTISTI CANTANO RINO GAETANO PER LA CROCE ROSSA

Oltre cinquanta star della musica italiana cantano ‘Ma il cielo è sempre più blu’ per sostenere la Croce Rossa Italiana. Artisti del calibro di Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Levante, i Pinguini tattici nucleari, Luca Carboni e Loredana Bertè hanno accettano la sfida e che si sono schierati a fianco dei più fragili registrando ‘a distanza’ una versione corale del celebre brano di Rino Gaetano. Ad annunciare l’uscita della cover del brano, nata dal progetto ‘Italian Allstars 4 life’ e trasmessa in anteprima da Rai 1, sono state le principali associazioni industriali del settore musicale italiano, Afi, Fimi e Pmi.

IN UN VIDEO DALL’ALTO LA GALLERIA BORGHESE IMMERSA NEL VERDE

Un volo sopra l’edificio della Galleria Borghese, inserita all’interno di una delle ville più celebri della capitale. In attesa di poter riaprire le sue magnifiche collezioni al pubblico dopo la chiusura dovuta all’emergenza Coronavirus, il Museo offre su Youtube un video spettacolare che mostra la bellezza delle strutture architettoniche immerse nel verde.