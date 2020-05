Coronavirus, da Regione Calabria 120 milioni per la ripartenza

REGGIO CALABRIA – Centoventi milioni di euro a fondo perduto per il comparto produttivo della Calabria. Questo è il primo provvedimento che la giunta regionale della Calabria, guidata dalla governatrice Jole Santelli, ha presentato oggi nel piano “Riparti Calabria” per il sostegno dell’economia locale, in crisi a causa dell’emergenza coronavirus. Il provvedimento, inserito in due bandi regionali, fa riferimento a due linee specifiche, la prima da 40 milioni di euro, denominato “Riapri Calabria” prevede l’erogazione di un bonus da 20.000 euro alle aziende fino a 8 dipendenti che hanno dovuto chiudere per il lockdown. Il bando è in fase di pubblicazione. La seconda linea di intervento: “Lavora Calabria”, ammonta a 80 milioni di euro, si tratta di un bonus concesso nella forma di un contributo all’occupazione in ragione di 250-350 euro per ogni addetto. Il contributo viene riconosciuto per un periodo di 5/6 mesi. La proiezione del bonus prevede l’erogazione di 300mila voucher occupazionali.