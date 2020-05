Coronavirus, la Liguria pensa a un braccialetto per le spiagge: suona se ti avvicini troppo

GENOVA – Potrebbe essere una versione semplificata di “iFeel-You”, il braccialetto intelligente sviluppato dall’Istituto italiano di tecnologia con sede a Genova, la chiave di volta per far partire la stagione balneare in Liguria. Uno “smartband” per monitorare la distanza di sicurezza tra persone e la temperatura corporea che sarebbe dato in dotazione a tutti i bagnanti e che suonerebbe o vibrerebbe in caso di riduzione eccessiva della distanza interpersonale. E’ una delle ipotesi messe sul tavolo ieri pomeriggio dalla task force della Regione, in attesa dei protocolli sul turismo a cui stanno lavorando i tecnici del governo assieme all’Inail.

