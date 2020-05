Prestazioni sessuali in cambio di esami, sospeso docente universitario a Napoli

NAPOLI – La polizia giudiziaria del nucleo Pef di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza con la quale il gip del tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare interdittiva per il docente universitario Angelo Scala, ex titolare della cattedra di diritto processuale civile delle università di Napoli Federico II e Giustino Fortunato di Benevento. La sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di docente universitario per nove mesi è scattata in relazione alle accuse di induzione indebita e falso ideologico, reati commessi in concorso e nell’esercizio delle funzioni. La polizia giudiziaria ha anche dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro adottato dalla procura della Repubblica di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, il docente avrebbe chiesto delle prestazioni sessuali agli studenti in cambio di una promozione agli esami.