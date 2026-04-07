martedì 7 Aprile 2026

L’Italia avanza ai Mondiali di Pallanuoto: Settebello batte gli Stati Uniti 15-8

Vittoria azzurra nella seconda giornata della Division I della World Cup di pallanuoto in corso ad Alessandropoli

Data pubblicazione: 7-4-2026 ore 22:35Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 22:36

Un Settebello solido regola 15-8 gli Stati Uniti nella seconda giornata della Division I della World Cup di pallanuoto in corso ad Alessandropoli.

Bella prova del mancino Eduardo Campopiano che, al debutto in una competizione internazionale con l’Italia, realizza una tripletta. Tre reti, due su rigore, anche per Filippo Ferrero. Seconda vittoria per gli azzurri del ct Alessandro Campagna che lunedì avevano superato 12-10 la Spagna campione del mondo e detentrice del trofeo. L’Italia guida il girone B con 6 punti, tre in più della Spagna e della Croazia. Mercoledì alle 14.30 la partita contro i croati vale il primo posto e l’accesso alla fase finale della competizione in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio.

“La prima frazione è stata equilibrata- ha commentato il ct dell’Italia, Alessandro Campagna- ci hanno sorpreso con qualche azione di grande qualità. Molto buono il parziale di 3-0 del secondo tempo. Molto bene anche nel terzo e quarto periodo seppur con qualche sbavatura. Dobbiamo migliorare nel gioco e sappiamo dove. Analizzeremo la partita e poi prepareremo la sfida con la Croazia che risulta essere decisiva per arrivare tra le prime due del girone”.

Leggi anche

Dal 2031 la maratona e tutte le corse su strada avranno un Mondiale a parte

di Redazione

Sinner usa gli avversari per allenarsi: a Monte Carlo comincia con un 6-3 6-0 al povero Humbert

di Marco Melli

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»