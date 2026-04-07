martedì 7 Aprile 2026

Pasquetta a Napoli, è boom di accessi alla Mostra d’Oltremare: 12mila presenze al parco

"Complice il bel tempo, tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere la giornata sui pratoni e nei viali"

Data pubblicazione: 7-4-2026 ore 22:23Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 22:23

NAPOLI – “Pasquetta alla Mostra d’Oltremare,12mila presenze registrate al parco. In tanti hanno scelto la MdO per festeggiare, come da tradizione, Pasquetta all’area aperta, immersi nel verde. Complice il bel tempo, tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere la giornata nel nostro parco, sui pratoni e nei viali”. Così i vertici della MdO Remo Minopoli e Maria Caputo. “Siamo contenti di questo risultato poiché indicativo di quanto la Mostra si confermi un luogo importante per la città e per i cittadini che manifestano sempre più frequentemente il desiderio di trascorrere le giornate di festa e il tempo libero circondati dal verde. È una fortuna per chi vive in una metropoli come Napoli, avere a disposizione spazi come questi dove dedicarsi sia al relax che allo svago con familiari e amici. Il parco della MdO – concludono – è una vera e propria oasi verde a disposizione di tutti e le 12 mila presenze ne attestano il valore”.

Leggi anche

Napoli, gli sparano da uno scooter al torace nel quartiere Ponticelli: muore un 20enne

di Redazione

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba avvertita a Napoli. Nessun danno, verifiche nelle scuole

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»