martedì 7 Aprile 2026

Minacce al presidente dell’Acireale: scalpo di un bovino fuori casa

"Macabro e ignobile gesto che riporta - si legge in una nota della società - un significato paramafioso".

di Salvo CataldoData pubblicazione: 7-4-2026 ore 20:48Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 22:13

PALERMO – Intimidazione ai danni del presidente dell’Ssd Città di Acireale 1946, club calcistico che milita nel girone I della Serie D, Giovanni Di Mauro. Nella notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta lo scalpo di un bovino, con un cappio annodato, è stato appeso all’esterno dell’abitazione di Di Mauro. A rendere noto l’episodio è lo stesso club granata, che condanna il “macabro e ignobile gesto che riporta – si legge in una nota della società – un significato paramafioso”. “È l’ultimo di una lunga serie di episodi molto gravi – dice la società catanese – perpetrati ai danni di Di Mauro”.

Leggi anche

Omicidio in macelleria a Forlì: fermato l’uomo che ha avvertito le forze dell’ordine

di Andrea Mari

Avvelenate in un colpo solo: le ultime novità nelle indagini sulla ricina a Campobasso

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»