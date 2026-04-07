Minacce al presidente dell’Acireale: scalpo di un bovino fuori casa

PALERMO – Intimidazione ai danni del presidente dell’Ssd Città di Acireale 1946, club calcistico che milita nel girone I della Serie D, Giovanni Di Mauro. Nella notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta lo scalpo di un bovino, con un cappio annodato, è stato appeso all’esterno dell’abitazione di Di Mauro. A rendere noto l’episodio è lo stesso club granata, che condanna il “macabro e ignobile gesto che riporta – si legge in una nota della società – un significato paramafioso”. “È l’ultimo di una lunga serie di episodi molto gravi – dice la società catanese – perpetrati ai danni di Di Mauro”.