martedì 7 Aprile 2026

Editoria, Stefano Valore: “Alleanza strategica tra gruppo SiliconDev, Agenzia Dire e quotidiano l’Identità”

L'editore dell'agenzia Dire conferma il suo interesse al quotidiano L'Identità, gestito dalla cooperativa dei Giornalisti europei

Data pubblicazione: 7-4-2026 ore 19:54Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 19:54

ROMA – L’editore dell’agenzia Dire, Stefano Valore, conferma il suo interesse al quotidiano L’Identità, gestito dalla cooperativa dei Giornalisti europei. “La forte novità editoriale di questa alleanza- afferma Valore- è rappresentata dalla sinergia strategica tra il gruppo Silicondev, la tipografia industriale Arti grafiche Roma e i servizi giornalistici dell’agenzia Dire per potenziare e arricchire l’informazione del quotidiano L’Identità. A conferma del nostro impegno a garantire elevati standard qualitativi, continuità editoriale e valorizzazione del patrimonio informativo” conclude Valore.

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