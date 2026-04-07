Il treno Sicilia Express fa litigare Faraone e Aricò

PALERMO – Duello verbale oggi alla stazione di Palermo tra il deputato di Italia viva, Davide Faraone, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Alessandro Aricò. Attimi di tensione nel corso della ripartenza del ‘Sicilia Express’, il treno organizzato dalla Regione per riportare gli studenti siciliani nell’isola con costi ridotti per in occasione delle vacanze pasquali.

IL SICILIA EXPRESS

Faraone si trovava alla stazione di Palermo per una manifestazione promossa dai giovani di Futura, organizzazione giovanile di Italia viva Casa riformista Sicilia, che hanno voluto salutare con una ‘fazzolettata’ il treno in polemica con la Regione. Alla stazione, però, c’era Aricò e tra i due è nato un diverbio davanti alle telecamere e ai giornalisti presenti.

FARAONE AD ARICÒ: “SIETE RIDICOLI”

“Siete ridicoli – ha attaccato Faraone -, questo treno è una barzelletta. Occupatevi del caro-voli e delle cose serie. Questo treno è il simbolo del vostro fallimento”. Parole alle quali ha risposto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana: “Cosa ha fatto Renzi per la continuità territoriale? Nulla”. Faraone ha controreplicato: “Siete voi che dovete emigrare, non i giovani”. Aricò, a quel punto, ha chiuso lo scontro: “Noi i giovani li facciamo tornare”.

LAGALLA: “IL CONFRONTO RESTI NEI CANONI DEL RISPETTO”

Sull’episodio che riguarda il Sicilia Express si è espresso anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Ritengo doveroso richiamare tutti a un confronto politico fondato su rispetto, misura e senso delle istituzioni – ha affermato -. Le modalità e i toni utilizzati nel corso della protesta non appartengono a un modo corretto e costruttivo di fare politica, soprattutto quando il dibattito riguarda temi complessi e sentiti come quelli dei trasporti e del caro-voli”. Lagalla ha comunque espresso solidarietà ad Aricò.

FDI: “DA FARAONE ATTEGGIAMENTO ARROGANTE”

In difesa dell’assessore alle Infrastrutture anche il collega di partito, presidente cittadino di FdI, Antonio Rini, che ha parlato di atteggiamento “vergognoso e arrogante” da parte di Faraone. Il deputato renziano, dal canto suo, in serata è tornato sull’argomento: “Un esponente del governo che va a contestare una manifestazione pacifica dell’opposizione, è il mondo al contrario”.