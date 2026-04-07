Omicidio in macelleria a Forlì: fermato l’uomo che ha avvertito le forze dell’ordine

FORLI’ – A Forlì c’è un fermato per l’omicidio avvenuto questa notte in una macelleria. Si tratta, fa sapere la Polizia, della stessa persona che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e che era nel negozio non appena è intervenuta la volante della Questura.

Oggi pomeriggio, dopo l’interrogatorio in Procura in cui l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, è arrivato il fermo a carico dell’uomo, uno straniero, “gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario aggravato commesso a danno di un connazionale”, annuncia la Questura.

Dai primi accertamenti è emerso che l’omicidio sarebbe nato da una lite nel corso della quale è stato usato anche un grosso coltello, rinvenuto dalla Polizia scientifica, per colpire ripetutamente la vittima.

Durante l’intervento sono state repertate numerose tracce di sangue ed è stato sequestrato diverso materiale che è al vaglio degli investigatori. Al termine degli ulteriori rilievi, l’uomo è stato condotto in carcere.