martedì 7 Aprile 2026

VIDEO| Cresce l’attesa per Il Diavolo veste Prada 2: svelato il trailer finale con il brano di Lady Gaga e Doechii

La pellicola debutterà nelle sale cinematografiche il 29 aprile

Data pubblicazione: 7-4-2026 ore 17:04Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 17:04

ROMA – Cresce l’attesa per l’arrivo al cinema de Il Diavolo veste Prada 2, nelle sale cinematografiche dal 29 aprile. In attesa del debutto, è stato rilasciato trailer finale del film, con la canzone originale “Runway” interpretata da Lady Gaga e Doechii.

A quasi vent’anni dalle loro iconiche interpretazioni nei panni di Miranda, Andy, Emily e Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha segnato una generazione.

Il film riunisce il cast originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una serie di personaggi nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film.

Nei giorni scorsi, a Città del Messico è iniziato il tour mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2. Meryl Streep e Anne Hathaway hanno fatto tappa anche a Tokyo. Il tour proseguirà nelle sole città di Seul e Shangai, per poi continuare con la prima mondiale del film a New York, per concludersi con la premiere europea a Londra.

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