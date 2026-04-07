Arezzo, sfregiata la statua di Francesco Nuti. Colpita al volto con più proiettili

FIRENZE – Sconcerto della Regione Toscana per un atto vandalico a Cavriglia (Arezzo) che ha interessato la statua dell’attore e regista Francesco Nuti. La scultura è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa. Evidenti i fori e lo sfregio sull’opera.

“Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un’opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana– dichiara, in una nota, l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti- sfregiare la statua dedicata a Francesco Nuti significa ferire l’identità culturale di una comunità e mancare di rispetto a un patrimonio condiviso che va tutelato e valorizzato”.

Manetti esprime, pertanto, “piena vicinanza alla comunità di Cavriglia e al sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, colpiti da un atto che ferisce l’intero territorio“, sottolineando l’importanza di una risposta ferma contro ogni forma di vandalismo. “Difendere i simboli della nostra cultura– conclude l’assessora regionale- significa difendere noi stessi, la nostra storia e i valori che rappresentiamo”.

(Foto da Facebook di Leonardo Capozzoli)