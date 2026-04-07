martedì 7 Aprile 2026

Arezzo, sfregiata la statua di Francesco Nuti. Colpita al volto con più proiettili

"Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un'opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana", dice l'assessora Manetti

di Carlandrea PoliData pubblicazione: 7-4-2026 ore 14:19Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 14:30

FIRENZE – Sconcerto della Regione Toscana per un atto vandalico a Cavriglia (Arezzo) che ha interessato la statua dell’attore e regista Francesco Nuti. La scultura è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa. Evidenti i fori e lo sfregio sull’opera.

“Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un’opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana– dichiara, in una nota, l’assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti- sfregiare la statua dedicata a Francesco Nuti significa ferire l’identità culturale di una comunità e mancare di rispetto a un patrimonio condiviso che va tutelato e valorizzato”.
Manetti esprime, pertanto, “piena vicinanza alla comunità di Cavriglia e al sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, colpiti da un atto che ferisce l’intero territorio“, sottolineando l’importanza di una risposta ferma contro ogni forma di vandalismo. “Difendere i simboli della nostra cultura– conclude l’assessora regionale- significa difendere noi stessi, la nostra storia e i valori che rappresentiamo”.

(Foto da Facebook di Leonardo Capozzoli)

Leggi anche

Grande Fratello Vip, stasera una nuova eliminazione: le anticipazioni

di Redazione

I live di Kanye West nel Regno Unito diventano un caso politico: critiche al rapper, accusato in passato di antisemitismo

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»