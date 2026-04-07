Elia Del Grande è evaso un’altra volta: la fuga di 6 mesi fa durò 13 giorni. A 22 anni sterminò la famiglia

ROMA – Lo ha fatto di nuovo, dopo sei mesi. Aveva avuto un permesso per il giorno di Pasqua e dopo quel giorno non ha fatto ritorno nella casa-lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, in cui si trovava: Elia Del Grande, che nel 1988 sterminò la famiglia a colpi di fucile in quella che rimase nota come la ‘strage dei mugnai’, è di nuovo evaso e ha fatto perdere le sue tracce. La volta scorsa, nel novembre 2025, era evaso da una struttura analoga nel modenese ed era fuggito, venendo poi intercettato dopo 13 giorni di latitanza. Era andato a rifugiarsi a ‘casa’, a Cadrezzate nel varesotto, nello stesso luogo dove nel 1998, quando aveva 22 anni, aveva ucciso i genitori e il fratello minore. Si tratta della seconda evasione in sei mesi e ora Del Grande è ricercato in tutta Italia.

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Del Grande, che oggi ha 50 anni, doveva rientrare nella casa lavoro di Alba (dove faceva il volontario per la Caritas) alle 21, ma non lo ha fatto. Era in compagnia del cappellano, che alle 20.30 ha dato l’allarme informando la struttura della scomparsa dell’uomo.