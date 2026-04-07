martedì 7 Aprile 2026

VIDEO | L’incendio sull’Appennino bolognese non è ancora spento: oggi bonifica mirata

Ci sono ancora alcuni punti caldi residui nel vasto incendio che è divampato nel giorno di Pasqua sull'Appennino di Bologna: i Vigili del fuco sono al lavoro

di Andrea MariData pubblicazione: 7-4-2026 ore 13:19Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 13:19

BOLOGNA – Dopo il monitoraggio notturno con i droni, in mattinata sono ripresi i lanci aerei nell’area colpita da un incendio boschivo che ha colpito una superficie di circa 50 ettari a Biagioni, frazione del Comune bolognese di Alto Reno Terme al confine con la Toscana. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco, spiegando che grazie ai droni equipaggiati con termocamere è stato possibile “individuare con precisione i punti caldi residui”.
Per la giornata di oggi, il dispositivo di soccorso “prevede nuovamente l’impiego di un Canadair e di un elicottero del Reparto Volo per effettuare operazioni di bonifica mirata nella parte centrale dell’area incendiata, non raggiungibile a piedi dal personale di terra”.

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