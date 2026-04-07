martedì 7 Aprile 2026

La più incredibile campagna pubblicitaria mondiale gratuita mai vista: la Nutella fluttua a bordo di Artemis II

Il barattolo della famosa crema spalmabile alle nocciole italiana si è praticamente messo in posa, con l'etichetta in vista, perfettamente inquadrato

di Serena TropeaData pubblicazione: 7-4-2026 ore 10:08Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 11:46

ROMA – La missione Artemis II della Nasa con il suo viaggio attorno alla Luna ha regalato nelle ultime ore nuove immagini e momenti seguiti in diretta da milioni di spettatori in tutto il mondo. Appena quattro minuti prima che l’equipaggio stabilisse un nuovo record per la massima distanza percorsa nello spazio dalla Terra, all’interno della navicella Orion si è verificato un episodio curioso: durante la diretta streaming, per alcuni secondi, un barattolo di Nutella ha iniziato a fluttuare in assenza di gravità davanti agli occhi degli astronauti.

Il barattolo della famosa crema spalmabile alle nocciole italiana si è praticamente messo in posa, con l’etichetta in vista, perfettamente inquadrato, offrendo uno scatto del prodotto così impeccabile da sembrare realizzato con l’intelligenza artificiale. Nel giro di poche ore, il video è diventato virale sui social, con gli utenti che si meravigliavano di ciò che, secondo molti, nessun team di marketing al mondo sarebbe mai in grado di replicare e che resterà alla storia come la più incredibile campagna pubblicitaria mondiale gratuita mai vista.

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