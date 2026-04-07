martedì 7 Aprile 2026

L’oroscopo di martedì 7 aprile 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 7-4-2026 ore 8:02Ultimo aggiornamento: 7-4-2026 ore 8:02

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sei meno inquieto e puoi dare una nuova possibilità in amore a chi ha fatto soffrire il tuo cuore; buone prospettive in arrivo. Per il lavoro buone le acquisizioni, i nuovi progetti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Incomprensioni in coppia possono essere superate se c’è buona volontà da parte di entrambi, le nuove storie sono favorite. Chi non lavora può aver contatti utili, le attività autonome sono soggette a cambiamenti…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

La situazione è valida per chi ha un lavoro in proprio. Per l’amore questo è un periodo importante, bene per le coppie forti che possono pensare ad un figlio, ad un trasferimento.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di avvantaggiarti sia dal punto di vista lavorativo e personale. E’ importante uscire di casa e vedere gente nuova.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Cerca di avvantaggiarti sia dal punto di vista lavorativo e personale. E’ importante uscire di casa e vedere gente nuova.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Favoriti gli spostamenti e i viaggi. Nuove prospettive per il lavoro e in amore se sei single.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se devi affrontare qualche questione di carattere finanziario o lavorativo è una giornata che è dalla tua parte. Il sorriso vale oro!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Possibili promozioni e avanzamenti. Con una straordinaria voglia di farcela, arriverai dritto come un treno dove ti eri prefissato, specialmente se c’è di mezzo qualcosa che ti sta veramente a cuore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Riuscire a stare tranquilli oggi è più facile. Làsciati andare se c’è una nuova storia o pensi che un’amicizia possa diventare qualcosa di più importante. Tensioni con Cancro o Toro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Nel pomeriggio ti sentirai più stanco, cura anche l’alimentazione e non appesantirti a pranzo. Probabile qualche dubbio o incertezza nell’ambito dell’attività, cerca di mantenere la calma.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La situazione volge al bello stabile e alcuni progetti di lavoro bloccati possono ripartire entro due mesi. Oggi puoi recuperare organizzando un bel viaggio!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Abbiamo mesi di tempo per affrontare problemi, ma proprio in questo periodo sarebbe importante valutare le priorità della tua vita. Il lavoro ti preoccupa, mentre in amore hai tante cose da ridire. Cerca di distrarti ed evita discussioni.

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