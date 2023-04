Da Bonafoni a Furfaro, chi sono i 4 ‘romani’ nella segreteria Pd di Schlein

ROMA – Ci sono anche quattro ‘romani’, di nascita, adozione o percorso politico, tra i 21 membri della nuova Segreteria nazionale del Partito democratico annunciata oggi da Elly Schlein. Si tratta di Marta Bonafoni, Marco Furfaro, Camilla Laureti e Annalisa Corrado, tre donne e un uomo che affiancheranno la neosegretaria nel compito di risollevare il Pd dopo le recenti sconfitte elettorali.

CHI È MARTA BONAFONI

Bonafoni, già punto di riferimento di Schlein a Roma, sarà coordinatrice della segreteria e si occuperà di terzo settore e associazionismo, temi che da sempre le appartengono. Nata nella Capitale il 18 dicembre 1976 e laureata in Scienze della Comunicazione alla Sapienza, per vent’anni è stata cronista a Radio Popolare. Nel 2013 si candida come consigliera alla Regione Lazio, dove viene eletta nel listino di Nicola Zingaretti. Sempre affianco a Zingaretti si ricandida nel 2018, venendo rieletta e ricoprendo per cinque anni il ruolo di capogruppo della Lista civica Zingaretti presidente. Nel 2020 fonda POP – Idee in Movimento, una “rete di buone pratiche” composta da associazioni, amministratori, comitati ed enti di volontariato finalizzata alla cura del territorio e delle comunità. Alle ultime elezioni regionali dello scorso febbraio è stata eletta per la terza volta in Consiglio, unica nella Lista civica D’Amato presidente. Da sempre militante femminista e attiva nelle lotte contro lo sfruttamento e il caporalato, il suo rapporto con Schlein nasce nel 2018 proprio grazie alla battaglia comune contro lo sfruttamento dei braccianti nell’Agro Pontino.

CHI È MARCO FURFARO

Furfaro, 42 anni, sarà invece responsabile delle iniziative politiche del Pd, welfare e contrasto alle diseguaglianze. Nato a Pistoia e laureatosi in Economia all’università di Firenze nel 2004, per quattro anni lavora a Bruxelles come collaboratore dell’europarlamentare romano Umberto Guidoni, eletto come indipendente nella lista dei Comunisti Italiani. Nel 2009, Furfaro collabora alla fondazione di Sinistra e Libertà, guidato da Nichi Vendola, che diventa successivamente Sinistra, Ecologia e Libertà. L’anno seguente diventa coordinatore regionale di Sel per il Lazio e membro della presidenza nazionale con delega a movimenti e politiche giovanili. Membro della segreteria nazionale del partito dal 2013, si candida alle elezioni regionali del Lazio nella lista di Sel a sostegno di Zingaretti, risultando il candidato del suo partito più votato a Roma. Nel 2014 si candida alle europee nella circoscrizione Italia centrale per L’Altra Europa con Tsipras, risultando il primo dei non eletti. Allo scioglimento di Sel non aderisce a Sinistra Italiana, ma è fra i promotori di Campo Progressista con Giuliano Pisapia. Nel febbraio 2018 dà vita, con Laura Boldrini, alla rete Futura, mentre nel 2019, in seguito all’elezione a segretario di Nicola Zingaretti, aderisce al Pd. Con i dem si candida alle politiche del 2022, risultando eletto deputato. Lo scorso 12 gennaio era stato nominato portavoce nazionale della mozione Schlein per le primarie del Partito democratico.

CHI È CAMILLA LAURETI

Laureti, invece, si occuperà di politiche agricole e alimentari. Nata a Roma nel 1975, laureata in Storia contemporanea a La Sapienza, lavora come giornalista fino al 2005 con Agenzia Area e Radio Città Futura, per poi entrare a far parte dell’ufficio stampa della presidenza della Regione Lazio durante la Giunta Marrazzo. Sempre in Regione ricopre dal 2013 al 2016 il ruolo di portavoce e responsabile stampa dell’assessore al Lavoro e alle Pari opportunità, Lucia Valente. Da Roma, poi, si sposta a Spoleto (Perugia), dove inizia a impegnarsi in politica in prima persona: dal 2016 al 2018 ricopre il ruolo di assessore comunale alla Cultura e al Turismo, poi per tre anni quello di consigliera comunale, carica per la quale viene rieletta nel 2021. Dal giugno di quell’anno diventa segretaria provinciale del Partito democratico.

CHI È ANNALISA CORRADO

Corrado, ingegnera meccanica, tratterà i temi inerenti conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030. Romana, classe 1973, ha conseguito nel 2005 un dottorato in Energetica presso La Sapienza. È responsabile di progetti innovativi per la società ESCo AzzeroCO2 e per l’associazione Kyoto Club. Segue #GreenHeroes, il progetto di ‘innovazione verde’ ideato assieme ad Alessandro Gassmann. È nel comitato etico di Etica Sgr e dal 2014 è co-portavoce di Green Italia, associazione di cui insieme a Schlein è parte dell’ufficio di presidenza.